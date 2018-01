Un fair-play financier 2.0 ?

44

La décision sera prise le 24 mai 2018.D'ici là, les cerveaux vont pouvoir réfléchir aux meilleures décisions à prendre concernant les règles du fair-play financier. Selon les informations du Parisien , l'UEFA réfléchit en effet à de nouvelles lois concernant un projet deLes innovations évoquées ? Réguler le marché des transferts en fixant la différence entre les achats et les dépenses de joueurs au cours d’une saison à -100 millions d’euros. Le dernier mercato parisien serait dès lors impossible à reproduire. Sont aussi envisagées des limites plus drastiques des balances déficitaires en fin de saison, des endettements des clubs et des effectifs (qui ne pourraient alors excéder 25 joueurs professionnels).Le suspense reste entier.