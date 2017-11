Un espion, des drones et des caméras cachées à la solde de Gremio

EXCLUSIVO: Grêmio usou drone para espionar rivais durante o ano; VEJA flagra em treino do Lanús https://t.co/e2BSQJ1Opj pic.twitter.com/khvQvN8KMh — Mundo ESPN (@ESPNagora) 20 novembre 2017

A la veille de la finale de Copa Libertadores l’opposant à Lanus, la formation brésilienne de Gremio a été prise en flagrant délit d’espionnage. Mieux que ça, ESPN Brasil a apporté les preuves que le club de Porto Alegre espionnait nombre de ses adversaires depuis le début de la saison. La chaîne brésilienne vient ainsi de publier une enquête longue de cinq mois, révélant l’emploi d’un espion par le double champion du Brésil en titre.Celui-ci utilisait des drones et des caméras cachés, afin de filmer les séances d’entraînement et les dispositifs tactiques adverses, et a été filmé pendant quelques uns de ses méfaits. Le dernier en date, lors d’un entraînement de Lanus, a vu les équipes d’ESPN Brasil intervenir, et demander à l’espion pourquoi il prenait des photos d’une séance censée se dérouler à huis-clos. Le malotru n’a rien trouvé de mieux à rétorquer que : «Eh bien, justement.