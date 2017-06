Un entraîneur viré pour avoir gagné 25-0

HL

Pour la Fédération espagnole, il est primordial d'inculquer une bonne mentalité aux jeunes footballeurs en herbe. Au point que certaines formations instaurent des règles peu naturelles...À en croire, les jeunes du Betis Séville sont, par exemple, priés de ne plus compter les buts ni même de les célébrer dès lors qu'ils franchissent le score de dix à zéro. Dans le club du CD Serranos, si l'écart de score entre les deux équipes est trop grand, les gamins de Serranos doivent réaliser un minimum de douze passes pour pouvoir aller marquer.Seulement, l'éducateur à la tête des U11 du club ne partage vraisemblablement pas cette vision. Lors d'un match amical contre une équipe de la région, son équipe n'a pas respecté la sainte règle et a véritablement humilié son adversaire sur le score de 25 à 0. Si le coach se justifie de ne pas avoir encouragé ses joueurs à marquer plus de buts, le club lui reproche de ne pas avoir modéré l'enthousiasme de son équipe. Résultat : l'irréprochable tacticien s'est fait remercier.Les dirigeants de Serranos devraient étudiés de près le CV de Pablo Correa