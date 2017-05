Un entraîneur de Ligue 1 ministre de Marine Le Pen ?

1

MR

Jouons avec à, avec le Front National.Aleksandar Nikolic, conseiller sport de la candidate FN a laissé entendre qu'un coach français pourrait être nommé ministre des sports dans le gouvernement hypothétique de Nicolas Dupont-Aignan, en cas bien sûr de victoire de Marine Le Pen. Sans donner de nom, des indications sur son profil ont été données. «» ? Ok, Laurent Blanc et tous les coachs de District d'Hénin-Beaumont ou de Carpentras sont éliminés. «» ? Olivier Dall'oglio. «» ? Ça ne devrait donc pas être Bernard Casoni. «» ? Pas toi Franck Passi, pas maintenant ! Et enfin «» ? Je sèche.Réponse dimanche prochain.