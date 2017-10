Un entraîneur de D4 anglaise contraint de rejouer

LG

Après une carrière de joueur un peu discrète, Gareth Ainsworth s'offre une seconde chance.Opposé ce mardi à Swindon Town pour le compte de l’EFL Trophy, une compétition mettant aux prises les clubs de D3 et D4 anglaise, le club Wycombe Wanderers va être contraint d’aligner son propre entraîneur, Gareth Ainsworth. L’ancien milieu de Wimbledon FC, qui y a joué ses dix uniques matchs dans l'élite anglaise, doit faire face à un effectif décimé par les blessures et, à 44 ans, reste une option de choix pour les. «Retiré des terrains depuis la saison 2012/2013, Gareth Ainsworth avait déjà refoulé les terrains en août 2016, alors qu’il était déjà entraîneur des. Il avait alors marqué un but, pour une victoire sans appel trois pions à zéro.