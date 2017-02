Un enfant de trois ans devient le 100 000e socio de l'Atlético

0

Il n'a que trois ans, et pourtant, il vient de rentrer dans l'histoire de l' Atlético Madrid . Son exploit ? Avoir hérité de la première carte de socio affichant six numéros : la 100 000Il devient donc l'ultimede la campagne lancée par le club de Madrid, qui ambitionnait d'atteindre la barre symbolique des 100 000 juste avant de déménager dans son nouveau stade, la saison prochaine. Le petit garçon, issu d'une famille, l'a appris à la sortie de l'école en faisant un tour sur la page web du club. Un site où, justement, son nom apparaissait aux côtés de celui de Gabi , le capitaine emblématique de l'. «» , a expliqué le milieu de terrain espagnol, sur la page du club.Seulement trois ans et déjà socio, étonnant que la FIFA ne trouve rien à redire.