Un échange Bakayoko-Batshuayi dans les tuyaux

Chelsea step up bid to sign £43m Monaco midfielder Tiemoue Bakayoko thanks to £200m warchest #CFC https://t.co/ruDl9rjYbj — Telegraph Football (@TeleFootball) 19 mai 2017

Entre champions, on se comprend.Selon le Chelsea préparerait une offre à l'AS Monaco pour recruter son colosse du milieu Tiémoué Bakayoko . Son profil intéresserait fortement Antonio Conte qui verrait l'association Kanté-Bakayoko comme une doublette très complémentaire. Lesdevront aligner 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français. Un tarif qui ne devrait pas être insurmontable pour eux, puisqu'ils disposent d'une enveloppe de 200 millions de livres pour le prochain mercato.Mais les Londoniens ont un autre argument dans le poche : mettre Michy Batshuayi dans la balance. Auteur du but du titre, l'attaquant belge a eu un temps de jeu famélique et pourrait renforcer les lignes offensives monégasques en cas de départ de Falcao et/ou de Mbappé.Pour une fois qu'un ancien Marseillais reviendrait en Ligue 1 ailleurs qu'à l'OM.