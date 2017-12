Un documentaire sur la rivalité Wenger-Ferguson en 2018

3

Il était une fois au sommet de la Premier League.Devenue légendaire lorsque l'Écossais officiait encore sur le banc de United, la guerre perpétuelle entre Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson va faire l'objet d'un documentaire prévu pour mars 2018, rapporte le. Produit pat Whisper Films,, en VF) sera diffusé sur Channel 5 et proposera des témoignages de Paul Scholes, Andy Cole, Phil Neville Steve McClaren , Lee Dixon, Martin Keown , Sol Campbell ou encore Emmanuel Petit À l'apogée des deux équipes et des deux coachs, les affrontements entreetétaient souvent électriques, avec animosité pendant les matchs et déclarations fracassantes. Ce document sera donc l'occasion de revenir sur l'un des duels les plus emblématiques de l'histoire du foot anglais, après la retraite de Ferguson en 2013.