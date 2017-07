Un Djorkaeff à Nantes

FC

Dans la famille des Djorkaeff, Nantes voudrait le petit dernier.Fils de Youri et donc petit-fils de Jean, Oan Djorkaeff a rejoint l'équipe réserve des Canaris. À vingt ans, le milieu offensif passé par Saint-Étienne et Évian-Thonon-Gaillard n'a pas encore réussi à percer au plus haut niveau. Son début de carrière se résume à une trentaine de matchs de CFA et CFA 2 depuis deux saisons (seize titularisations, deux buts). Le natif de Milan n'arrive donc pas en territoire conquis et va devoir faire ses preuves s'il souhaite accrocher un contrat professionnel à plus long terme.Il est peut-être là, le remplaçant d'Amine Harit