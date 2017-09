Un derby londonien intense, mais stérile

Au terme d’un match à grande intensité, Blues et Gunners ne sont pas parvenus à faire la différence. Pas de but, donc, pour un match nul qui, finalement, fait office de résultat plutôt logique.

Arsenal sans complexe

Une bataille sans vainqueur

Chelsea (3-4-2-1) : Courtois - David Luiz, Cahill, Azpilicueta - Alonso, Kanté, Fàbregas, Moses - Willian (Hazard, 69e), Pedro (Bakayoko, 45e) - Morata (Christensen, 88e)



Arsenal (3-4-2-1) : Čech - Monreal, Mustafi, Koscielny - Kolašinac , Xhaka, Ramsey, Bellerín - Iwobi (Elneny, 80e), Welbeck (Giroud, 73e) - Lacazette (Sánchez, 66e)

L’occasion est magnifique. En soliste, Ramsey élimine trois défenseurs de Chelsea avant de balancer un pointard en fin de course. Le geste est parfait. À un détail près, le ballon termine sa course sur le poteau de Thibaut Courtois . La balle revient sur Lacazette, seul face au but vide, qui ne parvient pas à trouver le cadre. Nous sommes juste avant la mi-temps et Arsenal vient de laisser passer sa chance. Celle d’ouvrir le score et de se mettre en bonne position pour enfin gagner à Stamford Bridge, six ans après sa dernière victoire ici. Dommage. Au moins, lespeuvent s’estimer heureux de ne pas s’incliner. C’est déjà ça. Les, eux, laissent le champ libre à City.Soucieux, lespeuvent l’être au moment de fouler la pelouse de Stamford Bridge, eux qui restent sur cinq défaites consécutives ici en championnat pour un total de quinze buts encaissés. Mais l’histoire est faite pour être bousculée. Et le début de match d’ Arsenal semble le confirmer. Bien en place, solides dans les duels et surtout très rapides sur les phases offensives, les Canonniers posent bien des problèmes à desdépassés par une adversité inattendue de la part de leurs meilleurs ennemis.Sauf qu’avec Arsenal , il faut toujours se méfier, et après quelques occasions franches, les visiteurs sont tout proches de se faire surprendre par Pedro , bien lancé par Fàbregas, mais l’Espagnol perd son duel face à Čech. On se dit alors que les hommes de Wenger vont se remettre à bégayer leur football, mais à l’inverse, ils reprennent le contrôle des opérations. Mieux, ils sont à deux doigts d’ouvrir le score, sauf qu’après un raid solitaire de grande classe, Ramsey vient taper le poteau alors que Lacazette, lui, ne parvient pas à trouver le cadre face au but vide. Pas de pion, donc, mais de belles promesses pour Arsenal au moment de regagner les vestiaires.Après une première période à forte intensité, ce second acte débute sur des bases plus timides. Conte a décidé de renforcer son milieu de terrain avec l’entrée de Bakayoko, un changement donc l’impact ne tarde pas à se faire ressentir tant lesont plus de mal à déstabiliser les. Sinon, hormis une tentative de Willian facilement captée par Čech, les occasions se font plus rares et le gros de la bataille se déroule au milieu de terrain.Histoire de bousculer l’apathie générale, les deux entraîneurs décident d’envoyer chacun un technicien sur la pelouse avec les entrées de Sánchez et d’Hazard. Pour autant, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. Lesont bien une explosion de joie à la 75minute de jeu, mais elle est de courte durée lorsque le but de Mustafi est annulé pour une position de hors jeu. Les minutes défilent, la fatigue se fait ressentir, et le score, lui, n’évolue pas. De quoi agacer David Luiz qui voit rouge après un tacle de cheval sur Kolašinac. La supériorité numérique desdans les derniers instants n’y change rien, et les deux formations se séparent sur ce match nul somme toute plutôt logique.