Un derby d'Istanbul électrique, mais sans but

3

[LIVE - beIN Sports 2] L'énorme tifo du Galatasaray pour la réception du Fenerbahçe #GameOfTheWeek pic.twitter.com/3sPsaDJSeR — beIN Sports (@beinsports_FR) 22 octobre 2017

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des tribunes bouillantes, des projectiles qui volent et des CRS déployés autour de la pelouse : le vrai classique du jour ne se jouait pas au Vélodrome, mais bien à Istanbul. Un derby stambouliote bouillant qui a toutefois accouché d'un petit 0-0.La soirée débute par un tifo gigantesque des supporters des Lions à l'effigie de Rocky. Avec la bande originale du film -- en fond sonore, rien de tel pour faire monter en pression ce derby d'Istanbul. Le trio d'attaque Feghouli-Gomis-Belhanda sort ses griffes, mais les Lions ne parviennent par à mordre la panthère, Carlos Kameni. 0-0 à la mi-temps.La tension monte d'un cran dans le deuxième acte et éclate lorsque l'arbitre ne siffle pas une main de Hasan Ali Kaldırım : le défenseur du Fener était dans la surface ! Des supporters mitraillent des bouteilles et divers projectiles sur la pelouse, l'assistant de Cüneyt Çakır est blessé, mais le trio arbitral décide de poursuivre la rencontre.Tournant du match, à la 73, Younès Belhanda reçoit un deuxième carton jaune pour simulation après un contact avec le portier adverse. Les deux équipes ne trouveront pas la faille.Score final, 0-0, Galatasaray reste en tête du championnat avec huit points d'avance sur son rival.