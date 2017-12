Un député propose de rencontrer ses électeurs autour d'un FIFA

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

« Un Fifa avec votre député » .C'est l'idée de Pierre-Henri Dumont, député LR du Nord-Pas-de-Calais, pour se rapprocher de ses plus jeunes administrés. À partir de janvier, l'élu va organiser une à deux fois par an des rendez-vous autour de la plus célèbre des simulations de football. Une façon pour l'homme politique de parler des problèmes du quotidien dans un cadre vidéoludique comme il l'explique au magazine: «» Le député du Nord de 30 ans n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà instauré cette pratique lorsqu'il était maire de Marck en défiant régulièrement les jeunes de sa ville.On se doute de qui se cache désormais derrière le pseudo "PHD62".