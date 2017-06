À la vôtre

Tout s'est passé dimanche dernier lors d'un match de barrage comptant pour la qualification en Ligue Europa la saison prochaine, entre le Levski Sofia et Vereya. À la vingt-huitième minute, le défenseur de Vereya, Ivan Bandalovski , a ramassé une cannette de bière jetée sur le terrain par un spectateur avant de tout simplement s'en enfiler une bonne rasade.Même si elle manquait visiblement de fraîcheur, cette gorgée de bière lui a donné de l'énergie puisqu'il a marqué le but de l'égalisation pour son équipe au bout du temps additionnel. Un but qui restera malheureusement anecdotique puisque le Levski s'est finalement imposé aux tirs au but.Santé !