Un cubain envoie une minasse hors du stade

Que ceux qui ont peur d'une nouvelle guerre froide se rassure : les missiles présents à Cuba ont encore quelques problèmes de réglage.Lors du match de poule entre Cuba et les États-Unis, comptant pour le Championnat CONCACAF des moins de 17 ans, un défenseur cubain a tenté un coup franc des 35 mètres environ. Il a beau se placer comme Cristiano Ronaldo avant de s'élancer pour frapper le ballon, sa technique de frappe ressemble plus à un gros dégagement de Pepe qu'un coup franc de CR7. Résultat, comme la tribune est ouverte, le ballon quitte tout simplement l'enceinte du stade et l'on espère pour le joueur et son assurance que le cuir n'a pas fait de dégâts sur le parking.Si c'était un match de FIFA, Hervé Mathoux aurait dit qu'il voulait envoyer la balle à sa femme dans les tribunes. Sauf que les tribunes sont vides. Et qu'à 17 ans, il n'a sans doute pas encore de femme.