0

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La scène se déroule sur une pelouse amateur du sud de la Turquie. Le gardien de l'équipe réserve du Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, alias Gaziantep BB, gigote sur sa ligne, prêt à faire face au tireur de penalty adverse. Celui-ci s'élance, et le gardien plonge du bon côté ! Fou de joie, un joueur du Gaziantep BB saute dans les bras de son portier.Et là, c'est le drame. Emporté par son élan, l'homme fait glisser le cuir des mains du gardien... et pousse le ballon dans son propre but. Selon le site turc Haberler , le malheureux s'appellerait Yunus Emre Yılmaz.Parfois, l'amour peut vous jouer des sales tours...