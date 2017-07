Un cours d'anglais pour annoncer la dernière recrue de Swansea

Vidéo

Le hussard noir (et blanc).Swansea vient d'annoncer la signature de sa dernière recrue d'une curieuse manière. Dans une vidéo publiée par le club, on voit Angel Rangel, le défenseur des, donner des leçons d'anglais à un mystérieux élève.Le latéral espagnol fait répéter à son interlocuteur plusieurs phrases basiques en anglais. À la fin de la vidéo, on découvre finalement l'identité du mystérieux individu. Il s'agit de Roque Mesa, l'ancien défenseur de Las Palmas qui annonce avoir signé en faveur du club gallois. À 28 ans, le milieu de terrain espagnol vivra sa première expérience à l'étranger.