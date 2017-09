Un couple se fiance avant Caen-Amiens

LG

Quoi de plus romantique qu’une demande en mariage à d’Ornano ?La question a certainement de multiples réponses possibles, mais pas pour Vanessa et Benoît, deux supporters malherbistes désormais fiancés. Le compte Twitter du SMC relate l’événement qui s’est produit hier, juste avant la rencontre entre Caen et Amiens pour le compte de la 7journée de Ligue 1.Pour rappel, les Caennais sont ensuite venus à bout du Amiens SC (1-0), et remontent à une jolie 6place provisoire. Un mariage sous de bons auspices donc, celles d’ Ivan Santini , le buteur du soir.» .