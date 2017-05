Un coup franc de dingo au Pérou

0

Patate de forain !L'un des plus beaux buts du week-end nous vient du tournoi estival péruvien. On joue la 24minute entre le Real Garcilaso et Universitario, quand Alfredo Ramua est à la baguette d'un coup franc pour les locaux.Le tir surpuissant s'envole dans le ciel avant de retomber dans le but avec l'aide de la barre.Le genre d'extérieur du pied que n'aurait pas renié Roberto Carlos. Et le Real Garcilaso s'imposera 3-1.