Un contrat en or pour Sánchez ?

On est en avril mais c'est déjà l'attraction du mercato estival. Alexis Sánchez est annoncé sur le départ et dans la case "arrivée" de nombreux clubs européens. Manque d'ambition, de qualité, voilà pourquoi le Chilien voudrait partir d' Arsenal . Mais selon le média, les dirigeants despourraient céder aux exigences de l'attaquant.Ils seraient prêts à lui offrir un salaire hebdomadaire de 353 000 euros, soit 18 millions d'euros par an, 8 de plus que ce qu'il gagne actuellement. Du jamais vu du côté d' Arsenal . Cela prouve bien les intentions du club qui ne voudrait pour rien au monde laisser partir son principal atout offensif.C'est vrai qu'un gros salaire, ça aide à faire passer la pilule des déplacements à Antalyaspor en Ligue Europa.