Un Colombien s'enroule dans un tapis pour célébrer son but

Celle-là, on l'avait jamais vue.Coup de chapeau pour ce milieu de Jaguares, qui a choisi de défier les conventions avant de se faire sanctionner. Jaguares menait 1-0 contre Santa Fe, ce dimanche, lors d'un match du championnat colombien avant que Kevin Londoño ne double la mise à la 71minute. Après un bon travail de son coéquipier il n'a eu qu'à pousser le ballon dans les filets. Si le but n'est pas remarquable, la célébration, elle, est déjà culte. Le joueur de 23 ans s'est allongé sur un tapis portant la marque d'un sponsor avant de s'enrouler dedans. On pourrait même croire que c'était préparé tellement il semble maîtriser la transformation en taco géant.L'arbitre, montrant par là tout son sens de l'humour, lui a ensuite mis un carton jaune. Le jeu en valait bien la chandelle.