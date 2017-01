Un coach écossais paie ses clubs pour pouvoir entraîner

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À 60 ans, John Clarkson ne doute plus de ses qualités d'entraîneur. L'Écossais a pris les reines d'une multitudes d'équipes en Angleterre et en Espagne. Alors, lorsque vient le moment de retrouver du boulot après une longue période d'inactivité, le bonhomme a une technique bien particulière : il n'hésite pas à parier sur sa réussite.Comment ? Tout simplement en donnant une caution en liquide à ses clubs en cas d'échec. Par exemple, il va verser près de 150 000 euros à son nouvel employeur, le Deportivo Tudelano (D3 espagnole) et il ne sera remboursé que s'il parvient à obtenir la montée dans les deux années à venir.Le coach n'en est pas à son premier coup. Par le passé, il avait appliqué la même méthode avec l'UD Benissa, le Crevillente Deportivo ou le FBCD Catarroja. Pour être sûr de parvenir à ses fins, Clarkson cible prioritairement des formations en proie à des difficultés financières. Cette fois-ci, ce fut un peu plus complexe puisque le club est détenu par des socios. Mais le budget d'un million d'euros pèse lourd pour les 900 petits actionnaires que compte le club et deux amendes successives du fisc espagnol ont mis les finances de Tudelano dans le rouge. C'est pour cela que la proposition du sexagénaire a fait l'unanimité.De quoi inspirer Franck Passi dans sa quête d'un nouveau club ? D'autant plus que grâce son licenciement de l'OM, il est devenu millionnaire