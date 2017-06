Un club tchétchène prend le nom du père du président

AD

Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, n'est peut-être pas le plus doux des hommes, mais au moins il aime son papa.Et pour bien montrer à tout le monde à quel point il adore son paternel, Kadyrov vient d'annoncer que le club de football de la capitale, le Terek Grozny, qui joue en première division du championnat de Russie , prendrait le nom de son père, Akhmad. Il faut dire qu'en plus d'être président de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov est également président honoraire du Terek Grozny. D'après, ce choix découle directement d'une pétition lancée par les fans du club.Ou alors, Kadyrov a tout simplement souhaité changer le nom du club pour qu'il soit plus raccord avec le nom de son stade, qui s'appelle... La Akhmad Arena.