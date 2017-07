Un club néerlandais lance son centre de formation d'e-sport

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gloire d'Hera et des jeux vidéo.Mardi, le club du Heracles Almelo , aux Pays-Bas , a ouvert le tout premier centre de formation consacré au e-sport. Si les grandes équipes européennes investissent depuis quelques années sur les meilleurs joueurs de FIFA ou PES, le dernier sixième d'Eredivisie a décidé de les concurrencer en formant directement ses. Six talents ont donc été repérés pour intégrer ladu club.Comme pour leurs compagnons footballeurs, l'enjeu pour ces joueurs de jeux vidéo est de sortir de l'académie avec un statut professionnel. Pour cela, les six internes seront entraînés par Bryan Hessing, un membre de l'équipe première. Des entraînements physiques, mentaux et techniques seront au programme afin de développer leur potentiel.Quand ils auront envie de se changer les idées, ces jeunes gens iront se dégourdir les jambes et taper dans un ballon.