Un club mexicain fait appel à un hypnotiseur

0

Christian 'Hobbit' Bermúdez fue hipnotizado por @luiseguillen para mejorar su desempeño deportivo en el estadio Zoque. pic.twitter.com/pu3HhTUe7B — Jaguares de Chiapas (@Chiapas_FC) 24 janvier 2017

Primer resultado de entrenamiento mental con hipnosis @luiseguillen #UnidosLoLograremos pic.twitter.com/mIf9Q2zJT4 — Jaguares de Chiapas (@Chiapas_FC) 24 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le staff d'une équipe, c'est un entraîneur, un adjoint, un kiné, un médecin, plusieurs analystes vidéos ... et bientôt un hypnotiseur ?En Europe, il n'en est pas encore question mais au Mexique l'idée a déjà séduit plusieurs clubs. Après André-Pierre Gignac , c'est le Chiapas FC qui a donc décidé de recourir aux services d'un hypnotiseur. Effet garanti.Pour en apporter la preuve par l'image, l'actuel douzième de Liga MX a publié sur son compte Twitter un extrait d'une séance d'hypnose de leur thérapeute attitré, Luis Guillen. L'homme endort Christian Bermúdez, un des joueurs de l'équipe, puis lui fait tirer un coup franc. Le milieu de terrain s'exécute, et, simple coïncidence ou non, propulse la gonfle en lucarne.