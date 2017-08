Un club estonien marque sans avoir touché le ballon

EJL TV I Evaldt Tipneri karika 1/16-finaal: Tallinna FC Levadia - Paide Linnameeskond 3:... https://t.co/rTDn57KrBY via @YouTube — FC Levadia (@LevadiaFC) 9 août 2017

Jamais deux sans trois.Mardi soir, le Levadia Tallin recevait le Paide Linnameeskond en 16de finale de coupe d' Estonie . Une rencontre dont les locaux, deuxièmes du championnat, étaient largement favoris. Rien de bien excitant sur le papier, mais le match a offert un triple exploit improbable. On jouait depuis quinze secondes seulement lorsque le Levadia a ouvert le score. Un but certes ultra rapide, mais surtout inscrit contre son camp par un défenseur adverse, et donc sans que le Levadia n'ait touché le ballon. Super combo.Victimes du pressing très haut des locaux, les joueurs de Paide Linnameeskond ont craqué d'entrée sur une passe en retrait foireuse vers un gardien visiblement aux fraises. Peut-être que le 8-0 infligé quelques jours plus tôt par ce même Levadia trottait encore dans les têtes fébriles du Paide. Une boulette regrettable, puisque cette fois les visiteurs n'ont perdu que 3-1.Un début de match estonnant.