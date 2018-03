Un club de National cherche un arbitre en urgence en plein match

Le match est interrompu depuis le but, l’arbitre de touche et un photographe présent sur le côté se sont télescopés — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 10 mars 2018

Une scène véritablement invraisemblable.Ce samedi, pendant le match de National opposant Chambly au Red Star , un arbitre assistant a percuté un photographe à la suite du but d'Abdoulaye Sané en faveur des Franciliens marqué à la 83minute. Résultat : cet arbitre assistant, rendu KO par le choc, a été obligé de laisser sa placer. Sauf qu'aucun suppléant n'était prévu en cas de pépin de ce genre... Du coup, un appel au micro a été réalisé en direction du public, au cas où un arbitre diplômé serait présent dans le stade pour remplacer le blessé.Le match était déjà particulier pour les Picards, qui rendaient hommage au fondateur du club Walter Luzi, décédé le jour de l'exploit en Coupe de France contre Strasbourg . Au moins, cette scène assez rocambolesque à certainement dû alléger l'atmosphère autour de la rencontre. Après dix minutes d'interruption, et sans que l'on ne sache encore quelle solution ait été trouvée, le match a finalement pu reprendre et se terminer sur la victoire des visiteurs (0-1).Le National, à jamais dans nos cœurs.