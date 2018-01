Un club de D7 allemande propose de recruter Bastian Schweinsteiger

11

JD

Parachute doré.L'information est presque passée inaperçue et pourtant elle vaut son pesant d'or. Sans club depuis le 1janvier 2018, Bastian Schweinsteiger s'est vu offrir une proposition difficilement refusable.La SG Buna, située à Halle et qui évolue dans la ligue du Land de Saxe-Anhalt (un équivalent de la D7) a en effet tenté de charmer l'ancien international allemand en lui proposant une place au sein de son équipe fanion.Pour le convaincre de passer de Chicago à l'Allemagne de l'Est, les arguments ne manquent pas. Le club s'engage à lui trouver un terrain à bâtir, sa femme Ana Ivanović aura droit à une licence dans le club de tennis local, sans oublier une place en crèche pour ses enfants... Et s'il ne percevra pas de salaire, la buvette met à sa disposition pas moins de vingt bières différentes «» .En attendant de donner une réponse définitive, l'entourage dea fait savoir qu'il était «» par la proposition. Mais attention, s'il l'accepte, il devra faire comme n'importe quel nouveau : payer un bac de bières au reste de l'équipe.