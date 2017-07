Un club anglais va payer ses joueuses autant que ses joueurs

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'égalité homme-femme, ce n'est pas seulement réservé aux programmes des candidats à la présidentielle.Le club de football de la ville de Lewes, dans le sud de l' Angleterre , vient d'annoncer que les joueuses de son équipe féminine allaient percevoir un salaire équivalent à celui des hommes. Une avancée considérable, dans un sport qui accorde une place de plus en plus importante à ces dames.Cette initiative s'inscrit dans la campagne « Equality FC » , mise en place par le Lewes FC pour attirer l'attention sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le club espère également encourager les supporters à se déplacer davantage pour les matchs de football féminin.On attend maintenant la réaction de Bernard Lacombe