Un club amateur en orange et bleu pour rendre hommage à Loulou Nicollin

17

Ils ont choisi nos couleurs en hommage à Louis Nicollin ? ... Le #MHSC à la découverte du Thann FC https://t.co/IeGCwqjlKn pic.twitter.com/DIAej8qgSp — MHSC (@MontpellierHSC) 26 décembre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une naissance pour mieux faire le deuil.Le Thann FC 2017 (Haut-Rhin) est un très jeune club alsacien, crée en juin dernier et qui compte aujourd'hui une centaine de licenciés. Au moment de son apparition, le club a décidé d'opter pour les couleurs orange et bleu, afin de rendre hommage à l'illustre Louis Nicollin , décédé la semaine de la création du club. «» , confiait à ce sujet le président Sébastien Kempf.Et en cette période de fêtes, le MHSC a décidé de remercier comme il se doit son petit cousin du 68, en le mettant en lumière et en lui offrant divers équipements.Pour une fois qu'un TFC gagne quelque chose.