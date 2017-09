Un club allemand au tribunal pour défendre ses positions antinazies

2

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Question de valeurs.En mai 2017, un match de D4 allemande opposant le SV Babelsberg à l'Energie Cottbus avait dégénéré à cause de la rivalité sportive et politique existant entre les deux camps. Classée à gauche, la scène ultra de Babelsberg n'avait pas hésité à répondre à des chants et saluts nazis lancés depuis le parcage de Cottbus.En conséquence de quoi, la Fédération régionale a condamné le club à une amende de 7000 euros, pour usage d'engins pyrotechniques... et pour avoir crié «» Une décision qui ne passe pas au sein du club. Si la direction a accepté la sentence liée à la pyrotechnie, elle s'est déclarée outrée que des cris antinazis soient passibles d'une sanction financière. «, affirme-t-elle dans un communiqué.» Une décision d'autant plus surprenante que les bras tendus dans le parcage n'ont même pas fait l'objet d'une mention dans le verdict du tribunal.Il reste encore du boulot.