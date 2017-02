Un classique sans Motta, mais avec Verratti et Di María

Ce dimanche, on ne verra pas Thiago Motta s'embrouiller avec les Marseillais sur la pelouse du Vélodrome.Et pour cause : touché au mollet face à Toulouse (0-0) , l'Italien est forfait pour la rencontre. C'est Unai Emery qui l'a annoncé ce samedi, en conférence de presse : «» En son absence, et comme face à Barcelone (4-0), il devrait être remplacé par Adrien Rabiot au milieu de terrain.En revanche, l'entraîneur espagnol a confirmé la présence de Marco Verratti , qui n'a pas pu disputer l'intégralité de l'entraînement ce vendredi. De même pour Ángel Di María qui, lui, avait dû déclarer forfait la semaine dernière pour le match contre Toulouse.