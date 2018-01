Un choc Montpellier-Lyon, le PSG ira à Sochaux

34

Le tirage au sort :

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils ne sont plus que 16, et bientôt plus que 8.Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a été effectué par les mains ô combien précieuses de Valérien Ismaël , l'ancien stoppeur emblématique du RC Strasbourg Pour son club de cœur, l'ancien défenseur du Bayern Munich a eu les mains plutôt clémentes, puisque le RCSA devra aller se déplacer au Stade des Alpes contre Grenoble. La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à la saison 2012-2013, lorsque Strasbourg était venu acquérir la montée en National face au GF38.Aussi, l'actuel top 3 de la Ligue 1 va devoir se déplacer pour acquérir une qualification en quarts de finale. Parmi les duels entre pensionnaires de Ligue 1, Lyon se déplacera à Montpellier , tandis que Metz accueillera Caen . Le PSG , en déplacement à Sochaux où Amara Diané garde d'excellents souvenirs, et l'OM, qui rendra visite à Bourg-en-Bresse , auront un tirage a priori plus facile.Autre information : il y aura forcément un club amateur au prochain tour de la compétition, puisque Chambly et le petit poucet Granville s'affronteront dans l'Oise. Metz (L1) - Caen (L1) Montpellier (L1) - Lyon (L1) Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1) Sochaux (L2) - PSG (L1) Lens (L2) - Troyes (L1)Chambly (N1) - Granville (N2) Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1)Grenoble (N1)- Strasbourg (L1)Les rencontres auront lieu les 6,7 et 8 février prochains.