Un choc Bayern-Arsenal, le Real recevra Naples

Un classique Bayern-Arsenal, un alléchant Real-Naples, quelques rencontres ouvertes et un dépucelage tout doux pour Leicester qui ira à Séville.

Le choc : Bayern Munich - Arsenal

Le Callejónico : Real Madrid - Naples

Le match déjà plié : FC Porto - Juventus

Les indécis : Benfica - Dortmund et Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid

Le dépucelage : FC Séville - Leicester

Par Maxime Brigand

Classique. Comme en 2005, comme en 2013 et comme en 2014, Arsenal va devoir se farcir le Bayern dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Problème : lesn'ont jamais réussi à éliminer les Bavarois. Sur le papier, cet Arsenal-Bayern a quand même de la gueule : d'un côté, une escouade allemande qui se cherche encore, entre un début de championnat poussif et une deuxième place derrière l'Atlético dans le groupe D, et de l'autre, une troupe anglaise qui n'a perdu qu'une seule rencontre toutes compétitions confondues depuis le 14 août dernier. Une série est faite pour se faire tordre. Alors Arsène, c'est maintenant.Un inédit, mais là aussi, une affiche qui envoie un peu de plaisir. Dans l'histoire de la C1, le Real et Naples ne se sont rencontrés qu'une fois, au premier tour de l'édition 1987-88 où les Espagnols s'étaient imposés tranquillement (2-0, 1-1). Il y a le papier et tout le reste, car la rencontre paraît, si l'on prend l'état des troupes de décembre, assez déséquilibrée : l'équipe de ZZ n'a pas perdu un seul match de la saison toutes compétitions confondues et celle de Maurizio Sarri galère à trouver son rythme malgré sa première place dans un groupe B plutôt tranquille. Rendez-vous en février.La dernière fois que Porto et la Juventus se sont fait des câlins, Paolo Montero s'amusait encore à déchirer des mollets. C'était en phase de poules, en octobre 2001, et la Vieille Dame avait plié à Octávio Machado (3-1) après un nul (0-0) au Portugal. Depuis, rien n'a changé : la Juventus fracasse toujours les mâchoires et s'avance comme un favori pour février devant un FC Porto qui est loin de convaincre cette saison et qui aurait pu ne jamais voir les huitièmes si Ranieri n'avait pas lâché son dernier match. Peu de suspense logiquement.Oui, on pourrait penser que l'Atlético et le Borussia vont tamponner leur billet pour les quarts sans trembler. Bon, logiquement, ce sera le cas, mais à l'heure actuelle, on peut s'interroger, tant le BvB avance entre une défense en carton et une attaque brûlante. Les Allemands vont devoir bouffer un Benfica leader de son championnat, et tout semble ouvert, malgré un avantage au Borussia. Un passif ? Oui, en 1963-64 : une victoire allemande (1-2, 5-0). Pour l'Atlético, la donne est similaire, même si le statut de favori est soulevé avant de défier un Leverkusen solide en Europe, mais déjà largué en championnat. Simeone a déjà posé ses ambitions : «Il y en a des doux, d'autres qu'on aimerait oublier. Le dépucelage de Leicester en huitièmes, lui, sera plus calme que prévu. En février, la bande à Ranieri devra boxer avec le FC Séville de Sampaoli qui a déjà montré de belles promesses en poules. Oui, c'est dur, mais moins qu'attendu. Logiquement, les deux équipes ne se sont jamais affrontées sur la scène européenne. Avantage Séville.