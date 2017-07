Un champion du monde 2006 recherche un club sur LinkedIn

15

Vidéo

HL

Champion du monde 2006 avec l'Italie, le défenseur latéral Cristian Zaccardo recherche du travail. Mais malgré ses trente-cinq berges, il n'est pas encore prêt à tirer un trait sur sa carrière de footballeur. Comme les clubs ne se montraient pas vraiment intéressés par ses services, l'ancien Milanais commençait à trouver le temps long.Alors, plutôt que d'attendre indéfiniment que son téléphone sonne, le trentenaire a décidé de prendre son futur en main. Il a publié une annonce sur le réseau social spécialiste du monde du travail, LinkedIn. Il se présente comme un «» et surtout détaille ses motivations : «» Il n'a pas non plus manqué de fournir un CV qui vaut le détour : 381 matchs de Serie A, passé par Milan ou Bologne, champion d'Allemagne et surtout champion du monde.Il a oublié de préciser que, pendant le Mondial 2006, il est le seul joueur en compagnie de Zinédine Zidane à avoir marqué un but à Gigi Buffon.