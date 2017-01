Un carton rouge inexplicable au Portugal

1

Vi e revi o lance, mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a muitos episódios caricatos no futebol mas este foi sem dúvida dos, mais vergonhosos! Une vidéo publiée par Danilo Pereira (@iamdanilopereira) le 3 Janv. 2017 à 16h43 PST

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour une fois que ce n'est pas un arbitrage français qui se fait remarquer...On joue la 80minute de la rencontre entre Porto et Moreirense lorsque Luis Godínho, l'arbitre du match, s'est rendu coupable d'un excès de zèle inexplicable. Après avoir averti quatre minutes plus tôt Danilo, l'homme en noir voit rouge et exclut le milieu de terrain.La cause du carton ? L'international portugais a eu le malheur de se trouver sur le chemin de l'arbitre alors que ce dernier était en train de reculer. Une décision absurde qui a bien handicapé Porto, puisque l'actuel second du championnat portugais s'est incliné 1-0.Au lendemain de son exclusion, Danilo n'en revient toujours pas : «, a expliqué le joueur sur Instagram.Pas de quoi crier au scandale, cette décision était simplement une application de la jurisprudence Thiago Silva : si un joueur touche l'arbitre, alors il mérite un carton.