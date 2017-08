Un but tordant venu d'Écosse

Jouer avec le feu, c'est dangereux même sous la pluie des Highlands.Scott Fox, 30 ans, gardien écossais de Ross County, en a fait l'amère expérience ce dimanche. Lors d'un match de championnat face aux Rangers, le portier s'est permis un petit dribble devant l'attaquant adverse. Sauf qu'à force de trop temporiser au moment de dégager, il s'est fait surprendre.Le Colombien Alfredo Morelos s'est relevé illico avant de venir piquer la balle dans les pieds du gardien et de marquer dans le but vide. Un but presque aussi mythique que le rire de celui qui a filmé la scène devant son écran.Les Rangers ont finalement gagné 3-1.