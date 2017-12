Un « but impossible » inscrit en coupe de Turquie

JB

Turkish Patator.Mercredi au cinquième tour de la coupe de Turquie, le club de Bucaspor (D3) a réussi un petit exploit en tapant Sivasspor, pensionnaire de l'élite, grâce à un but improbable inscrit dès la troisième minute. Lancé dans le coin gauche du camp adverse, Abdullah Balikuv (23 ans) ne se pose pas de question malgré sa position, et tente un centre-tir de l'extérieur, pied gauche. Le portier adverse est surpris et ça termine au fond.Balikuv est latéral gauche. Ça ne s'invente pas