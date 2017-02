Un but de 90 mètres venu d'Espagne

PREMIO PUSKAS!! Salva, el portero del @Cfpozuelo. Gol para ganar! (Tercera. Grupo VII). Salva tiene 40 años... ¡Y cómo la pega! #TJafricano pic.twitter.com/GbgQusir65 — Tiempo de Juego (@tjcope) 5 février 2017

Être décisif dans les cages de son équipe ne lui suffisait pas, alors il a décidé de débloquer lui-même la situation.Depuis le début de l'année 2017, Pozuelo Alarcon, le club du gardien Salvador Sánchez de Lope Salva, est invaincu en Tercera División, le quatrième échelon du football espagnol. Ce dimanche, le club de la banlieue madrilène se déplaçait à Villanueva del Pardillo. Et Salva a fait chavirer les siens en inscrivant un but depuis sa propre surface de réparation.Ce qui s'apparentait d'abord à un dégagement lointain va tromper le gardien adverse. Un but gag décisif puisque Pozuelo Alarcon l'a emporté finalement 1-0.Pas mal pour un portier de 40 berges.