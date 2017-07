Un but barcelonesque en D4 argentine

Tiki taka.Si les joueurs du San Martin di Rodeo en Federale B argentine évoluent en vert et noir, ils pourraient bientôt s'approprier les couleurs du Barça . Opposés à Trinidad lors d'une rencontre de quatrième division argentine, le joueurs de San Martin di Rodeo ont été touchés par la grâce et ont inscrit un but splendide au terme d'une action barcelonesque.Partis de leur gardien, les amateurs ont remonté le cuir par une succession de passes rapides, avant de mystifier le gardien.Aucun mérite sur un tel billard...