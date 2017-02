Un boss de West Ham pas content du prix de Payet

0

La grève de Dimitri Payet lui aura finalement permis de remporter son bras de fer contre West Ham , et le joueur avait réussi à obtenir son départ.Un transfert, un nouveau contrat à Marseille , et puis c'est tout ? Pas vraiment, puisque l'un des propriétaires du club londoniens n'a apparemment toujours pas digéré l'affaire et vient de grogner dans un entretien àsur le prix de vente de Payet. «» clame haut et fort David Gold, le proprio en question. Il faut dire que cet été, ce même David Gold avait répondu à toutes les rumeurs autour de son joueur en jurant qu'il resterait insensible à toute offre inférieure à 60 millions d'euros.Encore un patron qui s'est fait avoir par un employé gréviste.