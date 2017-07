Un billet à l'effigie de Zlatan

You have Benjamin Franklin and you have me #bingorimer Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 26 Juil. 2017 à 3h54 PDT

Les suédois paieront-ils un jour en Ibra ?Bingo Rimer, un photographe suédois vient de dévoiler sa dernière création : un billet de 1000 couronnes suédoises à l'effigie de Zlatan Ibrahimović. Malheureusement pour les fans de l'ancien parisien, ce billet inédit ne sera pas mis en circulation au pays d'Ikea et d'Abba.Mais le travail du photographe a néanmoins eu le mérite de flatter l'ego de Zlatan. Dans une photo publiée sur Instagram, l'international suédois prend la pose avec le billet. «» peut on lire sous la photo, en référence aux billets de 100 dollars à l'effigie de l'ancien Président des Etats-Unis Un pas de plus vers la légende ?