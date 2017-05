0

Mercredi, c'était le derby de Bagdad.Un match sacrément épicé, qui a vu s'écharper les deux formations de la capitale irakienne, Al-Shorta et Al-Zawra et qui s'est terminé sur un score de deux partout. Une rencontre qui a surtout été marquée par un but complètement fou inscrit par le joueur d'Al-Zawra, Ali Rahim, qui plante de nulle part une bicyclette sexy chocolat.A regarder sans modération.