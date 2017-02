Un bar ouvre en hommage à Chapecoense

0

Boire une bière à la santé de Chapecoense, ce sera désormais possible à Medellín, en Colombie Ils devaient s'y rendre pour disputer la finale de la Copa Sudamericana, mais ils n'y sont jamais arrivés. À quelques kilomètres de Medellín, l'avion de la compagnie LaMia, qui transportait les joueurs et le staff de Chapecoense s'est écrasé, à court de carburant, selon ce que les premiers éléments de l'enquête ont révélé.En l'honneur des 71 victimes de cette tragédie, deux Colombiens ont décidé d'ouvrir un bar au nom du club, dans le quartier du stade Atanasio Girardo, où 40 000 personnes avaient rendu hommage au club. Le bar est inondé de la couleur verte du club, des photos des joueurs et même d'une réplique 3D de l'avion qui s'est écrasé. Seul absent, le maillot de Chapecoense, le club étant en rupture de stock.Une question apparaît à travers l'ouverture de ce bar : les droits du club. Jusqu'à quand Chapecoense autorisera-t-il l'utilisation de son image sans réclamer d'argent ?Le club va-t-il capitaliser sur le drame ?