Un banc de touche transformé en poulailler

Ondertussen in dug-out 🐔🌾 bezoekers @ESSEVEELIVE ... Francky Dury zal dat zaterdag wel met de 😄 opruimen zeker? Mogen we eitjes houden? #dtv pic.twitter.com/scsED2nLFa — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 18 janvier 2017

Au programme ce samedi en Jupiler Pro League, un derby flamand. Pas le plus connu du monde, mais quand même avec une bonne histoire à raconter.Courtrai et Waregem ne sont distantes que d'une vingtaine de kilomètres. La première a la réputation d'une ville un peu bourgeoise, la seconde, celle d'une bourgade. Autant dire que l'animosité est forte lorsque le KV Kortrijk et le SV Zulte-Waregem, les deux équipes locales, se rencontrent. Surtout depuis que les supporters hôtes ont trafiqué un panneau routier l'année dernière, changeant le nom de Waregem en Boeregem.signifie «» en néerlandais.Pas revanchards pour un sou, les paysans de Waregem ont montré leur sens de l'auto-dérision en transformant le banc de touche qui accueillera leur équipe samedi en poulailler. Foin, grillage, poules, tout y était. En guise de message, une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Bonne joueuse, la cellule com des Courtraisiens a demandé si elle pouvait garder les œufs.