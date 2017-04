Un ballon de l'équipe U19 d'Aberdeen retrouvé en Norvège

0

JD

Toujours plus fort, toujours plus loin.L'histoire absurde de la semaine arrive tout droit de Norvège et plus précisément de Tromsø, une ville sise au nord du cercle polaire arctique. Autant dire que rien ne la relie de près ou de loin avec Aberdeen , en Écosse. Et pourtant.Le 6 avril, un certain Nils Hugo trouve un ballon de foot sur une plage de l'île de Vanna à dix kilomètres de Tromsø. Il la montre à son ami Johnny Mikalsen, qui remarque une inscription dessus : celle de l'équipe des U19 d'Aberdeen. Mikalsen contacte alors le club : «De son côté, le club écossais explique qu'il est fréquent que des ballons passent par delà la clôture du centre d'entraînement et tombent dans la rivière Dee. «» , affirme Tom Ewan, le secrétaire du club, qui a d'ores et déjà proposé à Mikalsen d'être l'invité d'honneur d'un match si, comme il le laissait sous-entendre, il passait déposer le ballon à l'occasion d'un voyage en Écosse.Comme quoi, rien ne se perd, etc.