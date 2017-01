Un Atlético sans saveur sur la pelouse de Bilbao

57

Athletic Bilbao 2-2 Atlético Madrid

Il ne fallait pas être amateur de spectacle ce dimanche après-midi à San Mamès. Les amateurs de suspense, eux, ont été servis. Au terme d’un match sans relief, lesn’ont pu rapporter qu’un seul point de leur voyage en terre basque.La rencontre commence pourtant de la meilleure des manières pour les hommes de Diego Simeone . Après seulement dix minutes de jeu Koke trouve le chemin des filets. A la suite d’une combinaison entre Carrasco et Filipe Luiz, le milieu madrilène décroche une frappe à l’entrée de la surface de réparation. Gêné par Griezmann qui s’invite dans la danse pour dévier la balle en cas de besoin, Iraizoz est battu et ne peut que récupérer la sphère au fond de ses cages. Les madrilènes ont la maitrise, mais sont en manque d’inspiration. Sur une de leurs rares occasions, Carrasco loupe le but du break. Un raté qu’il regrettera quelques minutes plus tard, puisque ce manque de tranchant des hommes de Diego Simeone est sanctionné avant la pause. Grâce à une frappe limpide, Lekue réveille San Mamès et égalise pour son équipe.Le retour des vestiaires suit le même scénario que la première période. Les Madrilènes ont toujours la maîtrise technique, mais manquent de créativité dans les trente derniers mètres. Cette fois-ci , les hommes d’ Ernesto Valverde ne manquent pas de temps pour en profiter. Dix minutes seulement après la reprise, De Marcos donne de la tête l’avantage à son équipe. S’ensuit une seconde période sans éclat des deux côtés. Mais comme souvent quand ils ne vont pas forts, le sauveur dess’appelle Antoine Griezmann . L’international tricolore égalise à dix minutes de la fin de la rencontre, sur une frappe splendide qui vient frôler, du bon côté, le poteau droit du gardien basque. Cette égalisation de l’ Atlético offre à la cathédrale du foot basque dix minutes de crispation. Il n’en est finalement rien.Ce point du match nul n’arrange personne. Il ne permet pas aux de Colchoneros de recoller au basque du trio de tête. Et il ne permet pas non plus à Bilbao de revenir sur Villareal.