Un Argentin dédie son but au testicule de son coéquipier

Buenos dias, Nación. Repasamos el gol de Horacio Benincasa con el que logramos sacar un punto de oro de una ciudad de altura como Huaraz. El partido fue chato, lleno de imprecisiones y ambos equipos dejaron bastante dudas. Esperamos que Quintero y Manicero se recuperen pronto... pic.twitter.com/fwpOpd5SZ5 — Garra Crema (@garracrema24) 5 février 2018

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un but, une célébration.Alors qu'en Angleterre Troy Deeney distribue ses deux doigts préférés aux supporters de Chelsea pour célébrer son but , au Pérou , Horacio Benincasa a dédié sa réalisation au testicule de son coéquipier, Aldo Corzo , qui a subi un traumatisme le mois dernier, lorsque le Péruvien s'était pris un coup à l'entrainement le 30 janvier dernier.{"" en VO} » , a lâché le défenseur argentin de l'Universitario de Perú, après le match nul obtenu face au Sport Rosario (1-1), lors de la première journée du Tournoi d'été.Le Tournoi d'été (Torneo de verano, en espagnol) se déroule au Pérou , du mois de février au mois de mai, et regroupe les seize équipes de D1 péruvienne qui sont réparties en deux groupes. Le gagnant du tournoi est qualifié pour la première phase de la Copa Libertadores de 2018, réunissant les meilleures équipes d'Amérique du Sud.L'international péruvien a été opéré pour recomposer une partie du tissu touché, et devrait retrouver le plaisir de toucher le ballon dans deux semaines.