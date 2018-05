Un arbitre saoudien suspendu à vie et privé de Coupe du monde ?

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les scandales d'arbitrage s'enchaînent.Après la Serbie , c'est au tour de l'Arabie Saoudite de faire face à une affaire de corruption impliquant un arbitre.Le Comité de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne de football a préconisé la radiation « à vie » de l'arbitre Fahad al-Mirdasi, accusé de corruption en marge du match de « Kings Cup » entre Al-Faisaly et Al-Ittihad, et recommandé son exclusion de la liste des arbitres retenus pour le Mondial-2018 en Russie.» , a précisé le Comité. L'arbitre a été remplacé quelques heures avant le match, et a avoué les faits qui lui sont reprochés.M. Mirdasi, grande figure de l'arbitrage saoudien, avait arbitré les JO de Rio en 2016, et la Coupe des confédérations 2017. La FIFA, qui attend plus d'informations, a pris note de la décision des autorités saoudiennes.