Un après-match électrique à Manchester

Un remake du «Le derby United-City de dimanche ne s'est pas terminé au coup de sifflet final, comme le rapporte la presse britannique. Non content d'entendre lesfêter sans retenue leur succès (1-2) dans leur vestiaire, José Mourinho serait allé hausser le ton auprès de ses adversaires, s'embrouillant violemment avec Ederson avant de repartir sous les insultes et les jets d'eau et de lait.Par ailleurs, Mikel Arteta aurait fait les frais d'une bagarre dans le tunnel d'Old Trafford, durant laquelle les forces de l'ordre ont dû séparer une vingtaine d'hommes. L'ancien milieu espagnol, adjoint de Pep Guardiola, aurait été vu avec le visage en sang après avoir été touché à l'arcade. La FA devrait lancer une enquête selon leMMAnchester United.