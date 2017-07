Un Anglais va faire le tour des stades des 55 pays d'Europe pendant un an

1

Il s'appelle Matt Walker, il est britannique, il a 40 ans, travaille en tant que statisticien au ministère de la justice outre-Manche et vient de poser un congé sabbatique d'un an pour faire le tour des stades d'Europe.Mais pas pour aller au Camp Nou ou à l'Allianz Arena. Non non, Matt est un vrai, il s'apprête à voir un match dans chacune des 55 nations membres de l'UEFA, un voyage qui va l'emmener notamment à Chypre , en Andorre , au Kosovo , à Saint-Marin , à Gibraltar ou encore au Kazakhstan Interviewé par The guardian , ce passionné de football a expliqué que son projet est né en lisant le livre de Charlie Connelly,L'Anglais de 40 ans a d'ailleurs déjà commencé son périple depuis un mois avec une première étape en Géorgie puis l' Islande , la Norvège , les îles Féroé et la Suède Une bien belle crise de la quarantaine.